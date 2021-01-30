Определились шестой и седьмой клубы-участники плей-офф КХЛ
«Барыс» пока не в этом списке.
«Барыс» пока не в этом списке.
Определились шестой и седьмой
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Бенгтссон (на 10-й минуте), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42), Антон Бурдасов (51). Капитан СКА Кетов стал первым в истории КХЛ игроком, забившим 20 голов в меньшинстве.
СКА с 70-й очками занимает второе место в Западной конференции, обходя «Локомотив» (71 балл) за счет лидерства в дивизионе. Ранее в
Напомним, «Барыс» сегодня проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), но смог подняться с восьмого места на шестое.