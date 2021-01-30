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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Определились шестой и седьмой клубы-участники плей-офф КХЛ

«Барыс» пока не в этом списке.

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Источник: РИА "Новости"

Определились шестой и седьмой клубы-участники плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга разгромили московский «Спартак», продлив победную серию до трех игр, и вышли в плей-офф. Также благодаря этому результату выход в плей-офф гарантировал ярославский «Локомотив».

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 23, 30.01.2021, 17:00

Спартак0СКА5

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Бенгтссон (на 10-й минуте), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42), Антон Бурдасов (51). Капитан СКА Кетов стал первым в истории КХЛ игроком, забившим 20 голов в меньшинстве.

СКА с 70-й очками занимает второе место в Западной конференции, обходя «Локомотив» (71 балл) за счет лидерства в дивизионе. Ранее в плей-офф от «Запада» вышли ЦСКА, а от «Востока» — «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург».

Напомним, «Барыс» сегодня проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), но смог подняться с восьмого места на шестое.

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