Определились шестой и седьмой клубы-участники плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга разгромили московский «Спартак», продлив победную серию до трех игр, и вышли в плей-офф. Также благодаря этому результату выход в плей-офф гарантировал ярославский «Локомотив».

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 23, 30.01.2021, 17:00 Спартак 0 СКА 5

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Бенгтссон (на 10-й минуте), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42), Антон Бурдасов (51). Капитан СКА Кетов стал первым в истории КХЛ игроком, забившим 20 голов в меньшинстве.

СКА с 70-й очками занимает второе место в Западной конференции, обходя «Локомотив» (71 балл) за счет лидерства в дивизионе. Ранее в плей-офф от «Запада» вышли ЦСКА, а от «Востока» — «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург».