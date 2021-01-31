Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
35
Хоккей. КХЛ
31.01
Динамо Мн
Витязь
54
Хоккей. КХЛ
31.01
Нефтехимик
Сочи
14
Хоккей. КХЛ
31.01
Авангард
Локомотив
42
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
31 января, источник: Sport24

Источник: Знарок покинет «Спартак» по окончании сезона

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает ВсеПроСпорт со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией в клубе.

Наверх
Источник: Sport24

Контракт специалиста заканчивается 30 апреля, и руководство клуба не планирует его продлевать. Скорее всего, клуб покинет и старший тренер красно-белых Харийс Витолиньш. Причина расставания — неудачное выступление команды.

«Спартак» на данный момент продолжает борьбу за попадание в плей-офф, сейчас команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

 «Среди мужчин полно насильников и убийц». Девушка русского хоккеиста — о загадочной трагедии
«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Хоккейная красавица посмеялась над футболистом
Магомед Исмаилов и Владимир Минеев договорились о реванше
«Аталанта» уступила дома «Лацио», Миранчук не доиграл матч
«Краснодар» в один день сыграет с «Локомотивом» и «Ростовом»
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть второй матч в АПЛ подряд
Умер бывший нападающий «Барселоны» и «Реала»
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь