Источник: Знарок покинет «Спартак» по окончании сезона
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает ВсеПроСпорт со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией в клубе.
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает ВсеПроСпорт со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией в клубе.
Контракт специалиста заканчивается 30 апреля, и руководство клуба не планирует его продлевать. Скорее всего, клуб покинет и старший тренер
«Спартак» на данный момент продолжает борьбу за попадание в