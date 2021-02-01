Они снова разваливаются. Как «Барыс» может сыграть на слабости прямого конкурента в КХЛ

После матча с «Салаватом Юлаевым» казахстанская команда набрала 60 очков и вышла на шестое место в конференции. «Барыс» догнал конкурентов, а в матче с «Автомобилистом» может нарастить отрыв от соперников. Для этого нужно обыграть одного из самых удобных оппонентов по турниру. Как это сделать?



Есть серьезный довод. «Барыс» выиграл 22 матча у «Автомобилиста» из 34. Одержаны победы и в двух последних играх в Нур-Султане. А если «забыть» о проигранном октябрьском матче в Екатеринбурге, то казахстанская команда выиграла шесть из семи очных встреч с «Автомобилистом».

Учтем, что российская команда выдает очередной провальный отрезок, проиграв четыре матча подряд. В похожей ситуации «Автомобилист» был в ноябре-декабре, когда также россияне «разваливались» и десять игр кряду завершили поражениями. «Барыс», напротив, практически в каждой игре цепляется за очки и может сыграть успешно.

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