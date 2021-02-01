Они снова разваливаются. Как «Барыс» может сыграть на слабости прямого конкурента в КХЛ

После матча с «Салаватом Юлаевым» казахстанская команда набрала 60 очков и вышла на шестое место в конференции. «Барыс» догнал конкурентов, а в матче с «Автомобилистом» может нарастить отрыв от соперников. Для этого нужно обыграть одного из самых удобных оппонентов по турниру. Как это сделать?
Есть серьезный довод. «Барыс» выиграл 22 матча у «Автомобилиста» из 34. Одержаны победы и в двух последних играх в Нур-Султане. А если «забыть» о проигранном октябрьском матче в Екатеринбурге, то казахстанская команда выиграла шесть из семи очных встреч с «Автомобилистом».
Учтем, что российская команда выдает очередной провальный отрезок, проиграв четыре матча подряд. В похожей ситуации «Автомобилист» был в ноябре-декабре, когда также россияне «разваливались» и десять игр кряду завершили поражениями. «Барыс», напротив, практически в каждой игре цепляется за очки и может сыграть успешно.
Одно-два набранных очка за счет временных слабостей прямых конкурентов позволит «Барысу» выйти на пятое место. В параллельном матче «Трактор», который сейчас замыкает топ-5, принимает лидера сезона «Ак Барс» и может потерять очки. «Торпедо» (восьмое место) сыграет с китайским «Куньлунем» и тоже может поделить баллы с соперниками.
Если все сложится успешно, то «Барыс» выйдет на пятое место с 62 очками. Далее расположатся «Торпедо», «Трактор» и «Автомобилист». Казахстанская команда вполне способна воспользоваться удобной ситуацией и обойти конкурентов. Для этого нужно только выиграть свой матч, а результаты соперников можно будет не принимать во внимание.
Напомним, матч «Барыса» с «Автомобилистом» покажут в прямом эфире. Ранее было выявлено итоговое место казахстанского клуба в таблице Восточной конференции, а главный тренер астанчан Юрий Михайлис рассказал о сложном графике игр.