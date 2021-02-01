Игрок рижского «Динамо» украл клюшку у Ковальчука. Клуб расторг с ним контракт
Защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй украл клюшку у нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука перед матчем команд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Матч ТВ.
Защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй украл клюшку у нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука перед матчем команд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Матч ТВ.
Канадский хоккеист пробрался в раздевалку «ястребов» после утренней тренировки и украл клюшку. Охрана вычислила вора с помощью камер. Мюррэй вначале планировал спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из «Арены Рига».
«Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с игроком. В текущем сезоне Мюррэй провел в КХЛ 11 матчей и набрал 7 (1+6) очков.