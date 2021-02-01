Игрок рижского «Динамо» украл клюшку у Ковальчука. Клуб расторг с ним контракт

Канадский хоккеист пробрался в раздевалку «ястребов» после утренней тренировки и украл клюшку. Охрана вычислила вора с помощью камер. Мюррэй вначале планировал спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из «Арены Рига».