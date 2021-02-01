Прыгнет выше головы, или какими матчами «Барыс» откроет последний месяц в «регулярке» КХЛ

До очередного перерыва в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» два раза сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске, а челябинский «Трактор» примет на своем льду двух обладателей Кубка Гагарина. О первых матчах последнего месяца «регулярки» — в материале корреспондента Vesti.kz.

Расписание столичного клуба из всей четверки кандидатов в нижнюю часть топ-8 Восточной конференции выглядит самым сложным. Во-первых, матч с «Автомобилистом», который, как принято говорить, будет за четыре очка, так как обе команды претендуют на пятое место. Во-вторых, два матча с «Металлургом»: двукратные обладатели Кубка Гагарина уже вышли в плей-офф, но еще «не выбрали» себе место в промежутке между вторым и четвертым и тоже захотят пополнить запас очков.

Команда Барыс

«На десерт» осталась «Сибирь», которая еще официально не потеряла шансы на выход в Кубок Гагарина. Новосибирцы отстают от топ-8 более чем на десять очков, но легко на своем льду «Барысу» очки не отдадут. Получается, что все четыре матча отрезка станут для казахстанцев серьезным испытанием, где можно потерять важные баллы. Каждый из соперников способен найти мотивацию в очном матче.

Игры «Барыса»:

1 февраля — «Автомобилист» (дома);.

3 февраля — «Металлург» (на выезде);.

5 февраля — «Сибирь» (на выезде);.

7 февраля — «Металлург» (на выезде).

Игры «Трактора»:

1 февраля — «Ак Барс» (дома);.

3 февраля — «Нефтехимик» (дома);.

5 февраля — «Амур» (дома);.

7 февраля — ЦСКА (дома).

Игры «Автомобилиста»:

1 февраля — «Барыс» (на выезде);.

3 февраля — «Ак Барс» (дома);.

5 февраля — «Нефтехимик» (дома).

Игры «Торпедо»:

1 февраля — «Куньлунь» (дома);.

3 февраля — «Витязь» (дома);.

5 февраля — «Динамо» Москва (дома).

Проще дистанция у «Трактора», ведь, помимо двух титулованных оппонентов, есть и два аутсайдера, которые доигрывают сезон. Похожий набор соперников и у двух других конкурентов: «Динамо» почти оформил выход во вторую стадию, а «Ак Барс» мчится к первому месту в регулярном чемпионате. Присутствуют в списках и по одному явному аутсайдеру, а также по примерно равному сопернику.

Но если «Автомобилист» играет с «Барысом» в гостях, то «Торпедо» принимает «Витязь», у которого еще ничего не ясно в борьбе со «Спартаком» за восьмое место на «Западе». Таким образом, можно предположить, что только у «Барыса» нет матча, в котором он был бы явным фаворитом. С другой стороны, «Барыс» с «Трактором» играют по четыре встречи, а «Автомобилист» с «Торпедо» — по три.

Есть ли шанс у «Барыса»? Возможно, но его оценим очень сдержанно. Если с «Автомобилистом» (2:3 и 3:2) и «Металлургом» (1:2 Б и 3:2 ОТ) казахстанцы уже успели обменяться победами в текущем чемпионате, то оба матча с «Сибирью» (1:3 и 1:3) остались за российской командой. «Барыс» сделает больше того, на что способен, если останется в претендентах на топ-5 после первой игровой недели в феврале.