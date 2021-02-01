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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Надо играть терпеливее в конце». Михайлис — о поражении от «Автомобилиста» и удалении Дица

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции он отметил, что сопернику больше повезло в конце.

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— Равная была игра. Мы создали очень много моментов голевых, но не использовали их. Сопернику больше повезло в конце.

— Много критики обрушится на Хетерингтона, это касается и Дица, удаляться в такой важный момент…

— Да, надо играть терпеливее в конце, играть на результат, играть надежно, играть на команду. Удаление выстояли, но небольшой провал получился в конце.

— С чем связываете эти удаления?

— Скорее это от большого желания. Очень хотят помочь команде, правильно сыграть, где-то эмоции захлестывают.

Напомним, «Барыс» сегодня, 1 февраля, на своей арене отыгрался с 0:2, но в итоге уступил в основное время со счетом 2:3. Такой результат опустил казахстанскую команду с шестого на седьмое место Восточной конференции, а «Автомобилист» наоборот поднялся с седьмого места на пятое.

Барыс
2:3
1:2, 1:0, 0:1
Автомобилист
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