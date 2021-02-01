«Надо играть терпеливее в конце». Михайлис — о поражении от «Автомобилиста» и удалении Дица

— Равная была игра. Мы создали очень много моментов голевых, но не использовали их. Сопернику больше повезло в конце.

— Много критики обрушится на Хетерингтона, это касается и Дица, удаляться в такой важный момент…

— Да, надо играть терпеливее в конце, играть на результат, играть надежно, играть на команду. Удаление выстояли, но небольшой провал получился в конце.

— С чем связываете эти удаления?

— Скорее это от большого желания. Очень хотят помочь команде, правильно сыграть, где-то эмоции захлестывают.