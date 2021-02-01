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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Автомобилиста» назвал главный фактор победы над «Барысом»

Главный тренер ХК «Автомобилист» Билл Питерс считает, ключевую роль в победе его команды над «Барысом» сыграла игра в неравных составах, сообщает корреспондент Vesti.kz. Комментируя матч, прошедший в Нур-Султане, он назвал главный фактор.

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«Я бы сказал, что самым главным фактором сегодня была игра в неравных составах. Особенно игра в меньшинстве. Было несколько моментов, особенно в первом периоде, когда мы трижды не давали сопернику реализовать численное большинство. Помимо этого мы сами достаточно хорошо играли, имея преимущество на одного игрока. Еще раз скажу, основным фактором сегодня стала игра в неравных составах и наша игра в меньшинстве», — сказал Питерс на пресс-конференции.

Напомним, «Барыс» сегодня, 1 февраля, на своей арене отыгрался с 0:2, но в итоге уступил в основное время со счетом 2:3. Такой результат опустил казахстанскую команду с шестого на седьмое место Восточной конференции, а «Автомобилист» наоборот поднялся с седьмого места на пятое.

Барыс
2:3
1:2, 1:0, 0:1
Автомобилист
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