Тренер «Автомобилиста» назвал главный фактор победы над «Барысом»

«Я бы сказал, что самым главным фактором сегодня была игра в неравных составах. Особенно игра в меньшинстве. Было несколько моментов, особенно в первом периоде, когда мы трижды не давали сопернику реализовать численное большинство. Помимо этого мы сами достаточно хорошо играли, имея преимущество на одного игрока. Еще раз скажу, основным фактором сегодня стала игра в неравных составах и наша игра в меньшинстве», — сказал Питерс на пресс-конференции.