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22:17 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер московского «Динамо» Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 3 559 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (44-я минута) и Дмитрий Яшкин (59). Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны.

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В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало «Динамо» (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 69 очков. СКА, обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, с 70 очками после 52 игр идет вторым. Московский клуб продлил свою победную серию до четырех матчей и прервал аналогичную серию СКА.

В следующем матче «Динамо» примет хельсинкский «Йокерит» 3 февраля, СКА дома сыграет против ярославского «Локомотива» 4 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3;
  • «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3;
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0.
ХК Динамо
2:0
0:0, 0:0, 2:0
СКА
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