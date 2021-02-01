Главный тренер московского «Динамо» Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло
Шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (44-я минута) и Дмитрий Яшкин (59). Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны.
В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало «Динамо» (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 69 очков. СКА, обеспечивший себе досрочный выход в
В следующем матче «Динамо» примет хельсинкский «Йокерит» 3 февраля, СКА дома сыграет против ярославского «Локомотива» 4 февраля.
Результаты других матчей игрового дня: