Главный тренер московского «Динамо» Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало «Динамо» (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.