Конкурент «Барыса» за место в плей-офф КХЛ потерял двух ведущих игроков. Одного сломал Найджел Доус
Второго добил
Второго добил
Челябинский «Трактор» потерял двух ведущих игроков в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Ак Барса». У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (19-я минута), Артем Лукоянов (38) и Кирилл Петров (48). В составе «Трактора» отличились Лукаш Седлак (2) и Ник Бэйлен (55).
Нападающие челябинского клуба Понтус Оберг и Виталий Кравцов
Россиянин же получил травму после того, как в него влетел другой бывший игрок «Барыса» Патрис Кормье, получивший в итоге удаление до конца матча.
Добавим, что «Трактор» с 70 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Столько же баллов у «Барыса», который идет восьмым. «Ак Барс» уже гарантировал себе место в