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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурент «Барыса» за место в плей-офф КХЛ потерял двух ведущих игроков. Одного сломал Найджел Доус

Второго добил экс-игрок казахстанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Челябинский «Трактор» потерял двух ведущих игроков в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Ак Барса». У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (19-я минута), Артем Лукоянов (38) и Кирилл Петров (48). В составе «Трактора» отличились Лукаш Седлак (2) и Ник Бэйлен (55).

Нападающие челябинского клуба Понтус Оберг и Виталий Кравцов из-за травм не смогли доиграть матч. Причем шведский форвард получил коленом в колено от Найджела Доуса и долго не мог подняться со льда, после чего уехал в раздевалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин же получил травму после того, как в него влетел другой бывший игрок «Барыса» Патрис Кормье, получивший в итоге удаление до конца матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что «Трактор» с 70 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Столько же баллов у «Барыса», который идет восьмым. «Ак Барс» уже гарантировал себе место в плей-офф.

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Трактор
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Ак Барс
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