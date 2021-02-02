Хуже аутсайдеров, но лучше «Локомотива». Почему перестало работать оружие «Барыса» в КХЛ?

Казахстанский клуб «Барыс» вернулся на восьмое место в конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), еще раз провалив игру в неравных составах. Подробнее о результативности в большинстве, которая прежде приносила победы, в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты проиграли второй матч подряд, уступив прямому конкуренту — «Автомобилисту» из Екатеринбурга. «Барыс» пять раз играл в большинстве, но не реализовал ни одну из попыток. Похожая ситуация была и в проигранном матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Команда Барыс

Последние матчи «Барыса» в КХЛ:

«Барыс» — «Автомобилист» — 2:3.

Пять раз играли в большинстве — ни одного гола.

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 2:3 ОТ.

Пять раз играли в большинстве — ни одного гола.

«Барыс» — «Нефтехимик» — 4:1.

Пять раз играли в большинстве — один гол.

«Барыс» — «Трактор» — 2:3.

Один раз играли в большинстве — ни одного гола.

«Витязь» — «Барыс» — 4:5 ОТ.

Три раза играли в большинстве (плюс два штрафа по десять минут) — один гол.

Казахстанская команда продолжает быть результативной, ведь минимум два гола за матч забивает, но реализация большинства заметно просела. Например, в выездной игре с «Йокеритом» (4:1) столичный клуб три раза отличился в неравных составах и добился уверенной победы. Если бы в последних встречах была реализована хотя бы одна подобная ситуация, то «Барыс» уверенно шел бы на пятом месте в конференции.

А вместе с неиспользованными моментами и падением по таблице ухудшилась и статистика. По проценту реализации (18,7) казахстанцы занимают 16-е место в Лиге, соседствуя с «Куньлунем», рижским «Динамо» (у обоих — по 19,3), «Сибирью» и «Амуром» (у обоих — по 17,5), но эти участники турнира уже выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. Уступают «Барысу» и некоторые вышестоящие команды: у «Локомотива» процент реализации 16,3, а у «Трактора» — 15,7.

Таким образом столичные хоккеисты не могут полноценно реализовать свой «козырь» в последних играх, и это мешает продвинуться по таблице. Если «Барыс» намерен бороться за топ-5, то игру в неравных составах нужно серьезно подтянуть. Был отрезок в регулярном чемпионате, когда казахстанцы добывали результат за счет розыгрыша большинства, сделав из этого опасное оружие, но сейчас снова утратили его. До конца «регулярки» осталось девять игр — время, чтобы наиграть комбинации, еще есть.