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14:19 (мск), источник: БЕЛТА

Игрок ХК «Динамо-Минск» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского «Динамо» Шейн Принс признан лучшим игроком своего амплуа в КХЛ за январь. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В январе Шейн Принс сыграл в 12 матчах, в которых набрал 16 (8+8) очков. Отметим, что в начале месяца форвард в трех играх подряд забрасывал по две шайбы. Всего в текущем сезоне Принс в 44 играх записал в свой актив 43 (22+21) очка при показателе полезности «+16».

Команда
Динамо Мн

Это третий раз, когда форварды «зубров» признаются лучшими в КХЛ за месяц среди игроков своего амплуа. В 2010 году этого звания удостоился Джефф Платт, а в 2015-м — Шарль Лингле.

Что касается остальных игровых амплуа, то лучшим вратарем в январе был признан Эдвард Паскуале из «Локомотива» (Ярославль), лучшим защитником — Филипп Хольм из «Металлурга». Лучшим новичком месяца назван Александр Алексеев из уфимского «Салавата Юлаева».

Всего в январе было проведено 126 игр чемпионата КХЛ. В них приняли участие 656 хоккеистов. Средняя результативность составила 5,37 шайб за матч.

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