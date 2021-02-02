Игрок ХК «Динамо-Минск» Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ

В январе Шейн Принс сыграл в 12 матчах, в которых набрал 16 (8+8) очков. Отметим, что в начале месяца форвард в трех играх подряд забрасывал по две шайбы. Всего в текущем сезоне Принс в 44 играх записал в свой актив 43 (22+21) очка при показателе полезности «+16».

Команда Динамо Мн

Это третий раз, когда форварды «зубров» признаются лучшими в КХЛ за месяц среди игроков своего амплуа. В 2010 году этого звания удостоился Джефф Платт, а в 2015-м — Шарль Лингле.

Что касается остальных игровых амплуа, то лучшим вратарем в январе был признан Эдвард Паскуале из «Локомотива» (Ярославль), лучшим защитником — Филипп Хольм из «Металлурга». Лучшим новичком месяца назван Александр Алексеев из уфимского «Салавата Юлаева».