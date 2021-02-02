«Барыс» назвал состав на гостевые матчи с «Магниткой» и «Сибирью»

ХК «Барыс» назвал состав на гостевую серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz. Казахстанский клуб проведет три матча в гостях, прежде чем в календаре наступит пауза, связанная с матчами сборных.

Команда Барыс

Состав на выезд: Павел Акользин, Джесси Блэкер, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Самат Данияр, Даррен Диц, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Хенрик Карлссон, Якоб Лилья, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Валерий Орехов, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

В рамках этого выезда «Барыс» проведет три матча — 3 и 7 февраля в Магнитогорске против «Металлурга», а между этими играми 5 февраля в Новосибирске против «Сибири».