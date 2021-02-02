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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на гостевые матчи с «Магниткой» и «Сибирью»

Серия начинается в среду.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» назвал состав на гостевую серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz. Казахстанский клуб проведет три матча в гостях, прежде чем в календаре наступит пауза, связанная с матчами сборных.

Команда
Барыс

Состав на выезд: Павел Акользин, Джесси Блэкер, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Самат Данияр, Даррен Диц, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Хенрик Карлссон, Якоб Лилья, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Валерий Орехов, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

В рамках этого выезда «Барыс» проведет три матча — 3 и 7 февраля в Магнитогорске против «Металлурга», а между этими играми 5 февраля в Новосибирске против «Сибири».

Все команды выступают в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» располагается на восьмом месте, набрав 60 очков в 51 встрече. «Сибирь» идет за зоной плей-офф — на девятом месте. У нее 48 баллов и на игру больше, чем у казахстанского клуба. «Магнитка» же занимает третье место — 69 очков в 51-м матче.

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