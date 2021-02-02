КХЛ наказала хоккеиста сборной Казахстана за грубый фол

Как говорится на сайте организации, игрок дисквалифицирован на один матч, на него также наложено денежное наказание. Причиной стал инцидент, который произошел в игре казанского клуба против «Трактора». Шведский форвард челябинцев Понтус Оберг получил от Доуса удар коленом в колено и долго не мог подняться со льда, после чего уехал в раздевалку.