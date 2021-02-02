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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала хоккеиста сборной Казахстана за грубый фол

Противник Доуса долго не мог подняться со льда.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала форварда сборной Казахстана Найджела Доуса, выступающего за казанский «Ак Барс».

Как говорится на сайте организации, игрок дисквалифицирован на один матч, на него также наложено денежное наказание. Причиной стал инцидент, который произошел в игре казанского клуба против «Трактора». Шведский форвард челябинцев Понтус Оберг получил от Доуса удар коленом в колено и долго не мог подняться со льда, после чего уехал в раздевалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Ак Барс» вместе с «Барысом» выступают в Восточной конференции и уже гарантировали себе место в плей-офф.

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