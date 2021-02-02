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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Ошибки с трансферами и проблемы в игре, или кого «Барысу» не хватает для побед в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» нашел вариант, как компенсировать потерю канадского снайпера Мэтта Фрэттина, но проиграл два матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О вариантах Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

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33-летний нападающий выбыл из строя из-за повреждения, пропустив уже четыре матча подряд. Параллельно с отсутствием Фрэттина казахстанский клуб проиграл три матча из четырех и снова вернулся на восьмое место. Не помогло даже привлечение на позицию канадца опытного Линуса Виделля (9+21), который выходит на лед в первой тройке вместе с Филом Вароном (6+11) и Кириллом Панюковым (5+4).

Попробовал поменять в ротации тренерский штаб и вторую тройку с третьей. Самое результативное сочетание команды, куда входят Никита Михайлис (16+14), Кертис Волк (8+19) и Якоб Лилья (20+15), пропустило вперед более контратакующую тройку с Романом Старченко (12+17), Дмитрием Гурковым (1+3) и Егором Петуховым (4+1). Но должного эффекта не вышло: в трех важных матчах отрезка забито по два гола, и все игры проиграны.

Неуверенно играют игроки «Барыса» и в обороне. Если дуэт Даррена Дица с Алексеем Маклюковым можно было ожидать, то напарники для Джесси Блэкера с Диллоном Хетерингтоном не постоянные. Возможно, что если бы не казахстанский паспорт или отсутствие выбора на рынке, то «Барыс» бы отказался от услуг уроженцев Канады или финского дебютанта Алекса Линтуниеми.

Кадровые ошибки и слабая реализация большинства мешают столичному клубу задуматься о месте в топ-5 конференции. Получается, что «Барыс» с трудом вышел на удобную позицию для завоевания более высокого места в таблице, а подтвердить это игрой не в состоянии. Как будто сам себя перехитрил, ведь ожидаемых скрытых ресурсов нет. Не все новобранцы усилили игру, а некоторые выглядят откровенным слабым звеном. Вряд ли «Барыс» поднимется выше седьмого места в конференции.

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет в Магнитогорске с «Металлургом». Встреча пройдет завтра, 3 февраля. До игры «Барыс» занимает восьмое место с 60 очками, а у «Металлурга» на девять очков больше и позиция в топ-4 «Востока».

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