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22:27 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3 в овертайме обыграл рижское «Динамо». Матч прошел в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в присутствии 1 945 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). На 25-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков, но он был отменен после тренерского запроса на просмотр видеоповтора.

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В нынешнем сезоне команды уже встречались, в гостевом матче победу также одержал ЦСКА (7:1). «Динамо» не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей, в гостях рижане побеждали в последний раз 23 ноября 2011 года (2:1).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 79 очков, армейцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо» с 24 очками после 51 игры идет на последней, 11-й строчке и лишилось шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский клуб проиграл пятый матч подряд.

В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет с «Сочи», рижане 4 февраля в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:1;
  • «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2;
  • «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:1.
ЦСКА
4:3ОТ
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