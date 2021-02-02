ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское «Динамо» в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). На 25-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков, но он был отменен после тренерского запроса на просмотр видеоповтора.

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В нынешнем сезоне команды уже встречались, в гостевом матче победу также одержал ЦСКА (7:1). «Динамо» не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей, в гостях рижане побеждали в последний раз 23 ноября 2011 года (2:1).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 79 очков, армейцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. «Динамо» с 24 очками после 51 игры идет на последней, 11-й строчке и лишилось шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский клуб проиграл пятый матч подряд.

В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет с «Сочи», рижане 4 февраля в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Результаты других матчей игрового дня: