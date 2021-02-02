Вудкрофт: Третий гол «Авангарда» подкосил «Динамо». Мы не использовали свои моменты

«Тяжёлый матч. Как и предполагали, в такое время года лёгких матчей не бывает. Понравилась командная игра. Во втором периоде смотрелись неплохо, контролировали игру. К сожалению, пропустили шайбу, соперник взял игру под контроль.

Третий гол нас подкосил. Мы успели забить только один раз. Сделаем определённые выводы и будем готовиться к следующему матчу.

Бобков сегодня сыграл хорошо, сделал пару хороших сейвов. Мы не использовали свои моменты. Хорошо играли в средней зоне и зоне соперника, но нам не удалось забить.