«Барыс» проиграл третьей команде «Востока»
Команда осталась на восьмом месте.
Команда осталась на восьмом месте.
ХК «Барыс» потерпел поражение от «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла сегодня, 3 февраля, в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.
Первый период прошел без голов. Счет был открыт только на 23-й минуте, повели хоккеисты «Барыса». Шайбу забросил Кирилл Панюков с передачи Алекса Линтуниеми.
Хозяева сравняли спустя ровно десять минут. Форвард казахстанского клуба Фил Варон был удален за подножку на две минуты и Андрей Нестрашил реализовал численное большинство «Магнитки».
На 47-й минуте защитник Михаил Пашнин точно попал в ворота Хенрика Карлссона и вывел хозяев вперед.
Стоит отметить, что в составе «Металлурга» играл 25-летний форвард Семен Кошелев, который является воспитанником
В матче против «Барыса» Кошелев отдал голевую передачу во втором взятии ворот.
Точка же во встрече была поставлена на 55-й минуте. Третью шайбу «Барысу» забросил Николай Голдобин.
Казахстанский клуб остался на восьмом месте Восточной конференции, а «Магнитка» — на третьем.
Отметим, что на этой неделе «Барысу» вновь предстоит сыграть с «Металлургом» в Магнитогорске — это произойдет в воскресенье, 7 февраля. Но перед этим казахстанский клуб заедет в Новосибирск, где 5 февраля проведет матч с «Сибирью».