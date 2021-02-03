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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл третьей команде «Востока»

Команда осталась на восьмом месте.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла сегодня, 3 февраля, в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.
Первый период прошел без голов. Счет был открыт только на 23-й минуте, повели хоккеисты «Барыса». Шайбу забросил Кирилл Панюков с передачи Алекса Линтуниеми.

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Хозяева сравняли спустя ровно десять минут. Форвард казахстанского клуба Фил Варон был удален за подножку на две минуты и Андрей Нестрашил реализовал численное большинство «Магнитки».

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На 47-й минуте защитник Михаил Пашнин точно попал в ворота Хенрика Карлссона и вывел хозяев вперед.

Стоит отметить, что в составе «Металлурга» играл 25-летний форвард Семен Кошелев, который является воспитанником усть-каменогорской школы хоккея. Экс-игрок молодежной сборной Казахстана, в свое время, не дождавшись контракта с «Барысом», уехал в Россию и сменил гражданство. Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/16 в составе московского ЦСКА, с которым сразу же дошел до финала Кубка Гагарина, где был признан лучшим новичком.

В матче против «Барыса» Кошелев отдал голевую передачу во втором взятии ворот.

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Точка же во встрече была поставлена на 55-й минуте. Третью шайбу «Барысу» забросил Николай Голдобин.

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Казахстанский клуб остался на восьмом месте Восточной конференции, а «Магнитка» — на третьем.

Отметим, что на этой неделе «Барысу» вновь предстоит сыграть с «Металлургом» в Магнитогорске — это произойдет в воскресенье, 7 февраля. Но перед этим казахстанский клуб заедет в Новосибирск, где 5 февраля проведет матч с «Сибирью».

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Металлург Мг
3:1
0:0, 1:1, 2:0
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