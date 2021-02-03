«Трактор» досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В составе «Трактора» голами отметились Ярослав Косов (4-я и 55-я минуты), Ник Бэйлен (9), Лукаш Седлак (20), Вячеслав Основин (31). У «Нефтехимика» шайбы забросили Либор Гудачек (11), Булат Шафигуллин (33), Глеб Семенов (47).

Благодаря победе «Трактор» досрочно стал участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), от Востока — «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e606c50852d7ee2ef45cfff76eb574a0_hd/q761525/165008666f03844711aba4f51acf50fb/4768045139?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место, набрав 62 очка в 52 матчах. «Нефтехимик», уже потерявший шансы на выход в плей-офф, идет на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 32 очка после 52 игр.