«Трактор» досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В составе «Трактора» голами отметились Ярослав Косов (4-я и 55-я минуты), Ник Бэйлен (9), Лукаш Седлак (20), Вячеслав Основин (31). У «Нефтехимика» шайбы забросили Либор Гудачек (11), Булат Шафигуллин (33), Глеб Семенов (47).
Благодаря победе «Трактор» досрочно стал участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), от Востока — «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа).
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место, набрав 62 очка в 52 матчах. «Нефтехимик», уже потерявший шансы на выход в плей-офф, идет на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 32 очка после 52 игр.
«Трактор» примет хабаровский «Амур» 5 февраля, в этот же день «Нефтехимик» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».