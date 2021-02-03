«Мы 2,5 периода очень здорово играли». Михайлис назвал причину поражения от «Магнитки»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис считает, что его подопечные провалили не весь матч против магнитогорского «Металлурга», передают Vesti.kz.

На пресс-конференции он отметил, что к плохому результату привели персональные ошибки игроков.

«Хороший матч. Скажем так, мы 2,5 периода очень здорово играли. Контролировали игру. У нас и моменты были, владели, по моему мнению, инициативой, создавали очень хорошие моменты. Плотная оборона была в средней зоне, плотная оборона была в своей зоне. Но персональные ошибки привели к поражению», — сказал Михайлис.