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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы 2,5 периода очень здорово играли». Михайлис назвал причину поражения от «Магнитки»

Он считает, что матч был хороший, несмотря на потерянные очки.

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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис считает, что его подопечные провалили не весь матч против магнитогорского «Металлурга», передают Vesti.kz.

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На пресс-конференции он отметил, что к плохому результату привели персональные ошибки игроков.

«Хороший матч. Скажем так, мы 2,5 периода очень здорово играли. Контролировали игру. У нас и моменты были, владели, по моему мнению, инициативой, создавали очень хорошие моменты. Плотная оборона была в средней зоне, плотная оборона была в своей зоне. Но персональные ошибки привели к поражению», — сказал Михайлис.

Напомним, «Барыс» забил первым в матче с «Металлургом», который прошел в Магнитогорске, но затем пропустил три шайбы. Команда осталась на восьмом месте Восточной конференции КХЛ и следующую игру проведет в Новосибирске против «Сибири» 5 февраля.

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3:1
0:0, 1:1, 2:0
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