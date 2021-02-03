«Мы 2,5 периода очень здорово играли». Михайлис назвал причину поражения от «Магнитки»
Он считает, что матч был хороший, несмотря на потерянные очки.
Он считает, что матч был хороший, несмотря на потерянные очки.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис считает, что его подопечные провалили не весь матч против магнитогорского «Металлурга», передают Vesti.kz.
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«Хороший матч. Скажем так, мы 2,5 периода очень здорово играли. Контролировали игру. У нас и моменты были, владели, по моему мнению, инициативой, создавали очень хорошие моменты. Плотная оборона была в средней зоне, плотная оборона была в своей зоне. Но персональные ошибки привели к поражению», — сказал Михайлис.
Напомним, «Барыс» забил первым в матче с «Металлургом», который прошел в Магнитогорске, но затем пропустил три шайбы. Команда осталась на восьмом месте Восточной конференции КХЛ и следующую игру проведет в Новосибирске против «Сибири» 5 февраля.