Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев: Что ожидали от «Барыса», то и увидели
Он прокомментировал победу своей команды.
Он прокомментировал победу своей команды.
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев на послематчевой
«В принципе, что мы ожидали от “Барыса”, то мы сегодня и увидели, к чему готовились. Первый гол мы пропустили на своей ошибке. Потом хорош сработало большинство и потом два гола забили на контратаках», — сказал Воробьев.
Напомним, «Металлург» на своей арене победил со счетом 3:1, причем «Барыс» забил первым. 7 февраля командам вновь предстоит провести матч в Магнитогорске.