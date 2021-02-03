Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев: Что ожидали от «Барыса», то и увидели

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев на послематчевой пресс-конференции дал понять, что «Барыс» его ничем не удивил, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что даже в пропущенном голе вина его команды.

«В принципе, что мы ожидали от “Барыса”, то мы сегодня и увидели, к чему готовились. Первый гол мы пропустили на своей ошибке. Потом хорош сработало большинство и потом два гола забили на контратаках», — сказал Воробьев.