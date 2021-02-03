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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев: Что ожидали от «Барыса», то и увидели

Он прокомментировал победу своей команды.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев на послематчевой пресс-конференции дал понять, что «Барыс» его ничем не удивил, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что даже в пропущенном голе вина его команды.

«В принципе, что мы ожидали от “Барыса”, то мы сегодня и увидели, к чему готовились. Первый гол мы пропустили на своей ошибке. Потом хорош сработало большинство и потом два гола забили на контратаках», — сказал Воробьев.

Напомним, «Металлург» на своей арене победил со счетом 3:1, причем «Барыс» забил первым. 7 февраля командам вновь предстоит провести матч в Магнитогорске.

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Металлург Мг
3:1
0:0, 1:1, 2:0
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