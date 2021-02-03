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3 февраля, источник: ТАСС

Московское «Динамо» и «Торпедо» вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 февраля. Нижегородское «Торпедо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Нагорный» в присутствии 2 200 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

У «Торпедо» отличились Крис Терри (18-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (32), Иван Чехович (35), Кирилл Ураков (37, 53) и Энди Миле (56). В составе «Витязя» шайбы забросили Федор Малыхин (1), Джастин Дэнфорт (17), Захар Бардаков (41).

Благодаря победе «Торпедо» досрочно стало участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), от Востока — «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск).

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Команды встретились второй раз в текущем сезоне, в первой игре «Торпедо» одержало выездную победу (3:2). Нижегородский клуб оказался сильнее «Витязя» в родных стенах 12-й раз подряд, последний раз подмосковная команда обыграла «Торпедо» в Нижнем Новгороде 8 января 2013 года (3:1).

В турнирной таблице Восточной конференции «Торпедо» идет пятым, набрав 63 очка в 54 играх. «Витязь» располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, в активе клуба 52 очка после 52 игр. «Торпедо» примет московское «Динамо» 5 февраля, в этот же день «Витязь» дома встретится с минским «Динамо».

Также в среду московское «Динамо» на своем льду переиграло хельсинкский «Йокерит» (5:1), форвард хозяев Вадим Шипачев набирает очки восемь матчей подряд, в его активе за этот отрезок 12 (4 гола + 8 передач) баллов.

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Торпедо НН
6:3
1:2, 3:0, 2:1
Витязь
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