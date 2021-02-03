Московское «Динамо» и «Торпедо» вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

У «Торпедо» отличились Крис Терри (18-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (32), Иван Чехович (35), Кирилл Ураков (37, 53) и Энди Миле (56). В составе «Витязя» шайбы забросили Федор Малыхин (1), Джастин Дэнфорт (17), Захар Бардаков (41).

Благодаря победе «Торпедо» досрочно стало участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), от Востока — «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7388702383c84bf48c61cb8e086efe4d_hd/q761841/e7317efa84fa355d0a47a4cf59cd1546/4768051798?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Команды встретились второй раз в текущем сезоне, в первой игре «Торпедо» одержало выездную победу (3:2). Нижегородский клуб оказался сильнее «Витязя» в родных стенах 12-й раз подряд, последний раз подмосковная команда обыграла «Торпедо» в Нижнем Новгороде 8 января 2013 года (3:1).

В турнирной таблице Восточной конференции «Торпедо» идет пятым, набрав 63 очка в 54 играх. «Витязь» располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, в активе клуба 52 очка после 52 игр. «Торпедо» примет московское «Динамо» 5 февраля, в этот же день «Витязь» дома встретится с минским «Динамо».