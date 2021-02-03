«Спартак» обыграл «Куньлунь» и вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги

У «Спартака» шайбы забросили Мартин Бакош (6-я минута), Артем Сериков (36), Лукаш Радил (41), Анатолий Никонцев (41) и Сергей Широков (60). Третью и четвертую шайбы «Спартак» забросил с разницей в шесть секунд, это новый клубный рекорд красно-белых по временной разнице между двумя заброшенными шайбами в матче КХЛ, предыдущее достижение было установлено в игре против владивостокского «Адмирала» (12 секунд). У «Куньлуня» голы в активе Райана Спроула (12), Вячеслава Лещенко (13), ранее выступавшего за «Спартак», Хантера Шинкарука (45).
Команды провели второй матч в сезоне, в первом «Спартак» выиграл со счетом 6:4. «Куньлунь» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.
Благодаря победе «Спартак» вернулся в зону плей-офф и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб набрал 54 очка в 52 играх. «Куньлунь», лишившийся шансов на выход в плей-офф, идет на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, в активе команды 30 очков в 51 встрече.
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Северсталью» 5 февраля, в этот же день «Куньлунь» примет хельсинкский «Йокерит».
В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» в шестой раз подряд уступил казанскому «Ак Барсу» на своем льду (2:3). Магнитогорский «Металлург» впервые за шесть матчей дома оказался сильнее «Барыса» из Нур-Султана (3:1), форвард хозяев Николай Кулемин набрал 100-е очко в КХЛ (48 голов + 52 передачи).