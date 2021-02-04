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22:21 (мск), источник: ТАСС

СКА во второй раз обыграл «Локомотив» в сезоне КХЛ

ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 6 521 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).

СКА обыграл «Локомотив» во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. «Локомотив» победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).

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В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. «Локомотив» идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в плей-офф.

Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский «Йокерит», ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью».

В другом матче дня уфимский «Салават Юлаев» победил дома рижское «Динамо» по буллитам (5:4).

СКА
3:2ОТ
0:1, 1:0, 1:1
Локомотив
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