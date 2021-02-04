СКА во второй раз обыграл «Локомотив» в сезоне КХЛ

У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).

СКА обыграл «Локомотив» во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. «Локомотив» победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).

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В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. «Локомотив» идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в плей-офф.

Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский «Йокерит», ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью».