СКА во второй раз обыграл «Локомотив» в сезоне КХЛ
ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).
СКА обыграл «Локомотив» во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. «Локомотив» победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).
В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. «Локомотив» идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в
Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский «Йокерит», ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью».
В другом матче дня уфимский «Салават Юлаев» победил дома рижское «Динамо» по буллитам (5:4).