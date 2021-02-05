«Барыс» выходит в плей-офф КХЛ. Несколько удачных раскладов для казахстанцев

Казахстанский клуб «Барыс» может в матче новосибирской «Сибирью» оформить официальный выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 24, 5.02.2021, 15:30 Сибирь 2 Барыс 1

Столичные хоккеисты в 52 матчах набрали 60 очков, а их российские соперники в 53 — 48 очков. То есть в семи оставшихся играх «Сибирь» может набрать 14 очков, а в сумме это даст 62 балла, что позволит обойти «Барыс», который должен проиграть все матчи. Чтобы стать недосягаемым для соперников уже после очного матча, нужно добиться победы.

Победа в основное время принесет два очка и оставит без баллов россиян, а это обеспечит досрочный выход в плей-офф. Выигрыш матча за пределами 60 минут тоже добавит два очка, а соперник останется с 49 баллами. В оставшихся шести играх такое отставание не ликвидировать — это досрочный выход.

А если «Барыс» проиграет в основное время или упустит победу за пределами 60 минут, то у «Сибири» останутся теоретические шансы на плей-офф. Поражение в основное время от «Барыса» оставит математические шансы и для «Амура», который идет десятым с 44 баллами в 52 матчах. Но первое же очко от «Барыса» закончит сезон для дальневосточников, ведь максимум они могут набрать 60 очков.

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