«Барыс» выходит в плей-офф КХЛ. Несколько удачных раскладов для казахстанцев
Столичный клуб играет с прямым конкурентом.
Столичный клуб играет с прямым конкурентом.
Казахстанский клуб «Барыс» может в матче новосибирской «Сибирью» оформить официальный выход в
Столичные хоккеисты в 52 матчах набрали 60 очков, а их российские соперники в 53 — 48 очков. То есть в семи оставшихся играх «Сибирь» может набрать 14 очков, а в сумме это даст 62 балла, что позволит обойти «Барыс», который должен проиграть все матчи. Чтобы стать недосягаемым для соперников уже после очного матча, нужно добиться победы.
Победа в основное время принесет два очка и оставит без баллов россиян, а это обеспечит досрочный выход в
А если «Барыс» проиграет в основное время или упустит победу за пределами 60 минут, то у «Сибири» останутся теоретические шансы на
Добавим, что матч «Барыса» с «Сибирью» пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени