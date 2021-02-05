Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Амур
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
6.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
6.02
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.02
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
64
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10СКА разгромил «Спартак»
12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выходит в плей-офф КХЛ. Несколько удачных раскладов для казахстанцев

Столичный клуб играет с прямым конкурентом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» может в матче новосибирской «Сибирью» оформить официальный выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 24, 5.02.2021, 15:30

Сибирь2Барыс1

Столичные хоккеисты в 52 матчах набрали 60 очков, а их российские соперники в 53 — 48 очков. То есть в семи оставшихся играх «Сибирь» может набрать 14 очков, а в сумме это даст 62 балла, что позволит обойти «Барыс», который должен проиграть все матчи. Чтобы стать недосягаемым для соперников уже после очного матча, нужно добиться победы.

Победа в основное время принесет два очка и оставит без баллов россиян, а это обеспечит досрочный выход в плей-офф. Выигрыш матча за пределами 60 минут тоже добавит два очка, а соперник останется с 49 баллами. В оставшихся шести играх такое отставание не ликвидировать — это досрочный выход.

А если «Барыс» проиграет в основное время или упустит победу за пределами 60 минут, то у «Сибири» останутся теоретические шансы на плей-офф. Поражение в основное время от «Барыса» оставит математические шансы и для «Амура», который идет десятым с 44 баллами в 52 матчах. Но первое же очко от «Барыса» закончит сезон для дальневосточников, ведь максимум они могут набрать 60 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что матч «Барыса» с «Сибирью» пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. В текущем сезоне клубы встречались два раза и оба матча выиграли россияне с одинаковым счетом — 3:1.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Спасибо за платье! Медведева и Загитова побывали на ТВ
Пилоту «Формулы-1» запретили писать слово «Россия» на болиде
Дебют Кокорина и битва Клоппа с Моуринью: Топ-5 ставок выходных
Секс-символ MMA попыталась задушить соперницу в битве взглядов
Как выглядит внучка советского хоккеиста Харламова (фото)
Крицюк объяснил, почему врезался в футболиста «Порту»
Состав «Тамбова» могут пополнить игроки ЦСКА и «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь