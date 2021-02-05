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18:37 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

ТАСС, 5 февраля. Казахстанский «Барыс» в гостях обыграл со счетом 3:2 новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу в Новосибирске посетили 2 600 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у победителей отметились Максим Мусоров (25-я минута), Кирилл Панюков (47) и Джесси Блэкер (49). В составе хозяев шайбы забросили Юрки Йокипакка (15) и Виктор Комаров (24).

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«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Нур-Султана занимает седьмую строчку таблицы, набрав 62 очка в 53 матчах, «Барыс» стал недосягаемым для идущей девятой «Сибири». На счету новосибирской команды 48 очков в 54 встречах.

Победа «Барыса» обеспечила выход в плей-офф и екатеринбургскому «Автомобилисту», который в пятницу проводит матч против «Нефтехимика». На счету «Автомобилиста» на данный момент 61 очко в 53 матчах.

Таким образом, от Восточной конференции в Кубке Гагарина примут участие казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор» и «Барыс».

Сибирь
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1:0, 1:1, 0:2
Барыс
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