Волевая победа: «Барыс» отыгрался со счета 0:2 в матче с дракой Дица и досрочно вышел в плей-офф КХЛ
«Барыс» добился волевой победы над «Сибирью» и досрочно вышел в
«Барыс» добился волевой победы над «Сибирью» и досрочно вышел в
Гости начали игру вальяжно, чем хозяева не сразу воспользовались. Тем не менее на 15-й минуте россияне усилиями Юрки Йокипакка огорчили Хенрика Карлссона при полном попустительстве обороны.
Перед самым перерывом «Барыс» имел прекрасную возможность сравнять счет, но не использовал численное преимущество в «5 на 3».
Второй отрезок матча казахстанский клуб начал не лучшим образом, продолжая демонстрировать пренебрежение к сопернику, который со своей стороны увеличил преимущество — на 24-й минуте отличился Виктор Комаров.
После этого Юрий Михайлис взял
До второго перерыва голов не было забито, но немногочисленные зрители увидели достаточно захватывающую драку между Дарреном Дицем и Никитой Шашковым, которая завершилась «нокаутом» последнего.
А вот в третьем периоде астанчане не только отыгрались, но и вырвали победу. Точные броски удались Кириллу Панюкову и Джесси Блэкеру на 47-й и 49-й минутах соответственно.
После этой игры астанчане с 62 очками расположились на седьмом месте в Восточной конференции, в которой «Сибирь» с 48 баллами осталась на девятой позиции.
Следующий матч «Барыс» проведет 7 февраля с «Металлургом» в Магнитогорске, где несколько дней назад уступил — 1:3.