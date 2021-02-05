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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Юрий Михайлис возглавил сборную Казахстана

На очередном заседании исполнительного комитета Казахстанской федерации хоккея были назначены главные тренеры сборных Казахстана на предстоящий турнир Qazaqstan Hockey Open, сообщает пресс-служба КФХ.

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Таким образом, главным тренером основной национальной команды назначен Юрий Михайлис, второй сборной — Александр Высоцкий. Генеральным менеджером сборных команд — Александр Корешков. Заседание исполкома состоялось в заочном порядке.

Международный турнир Qazaqstan Hockey Open-2021 пройдет с 10 по 13 февраля в Нур-Султане. Казахстан выставит две команды, так как изначально планировалось участие четырех сборных, но одна не сможет прибыть в столицу из-за пандемии. Также участие подтвердили Россия и Беларусь.

Турнир пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе, который состоится с 21 мая по 6 июня. С расписанием матчей Qazaqstan Hockey Open-2021 можно ознакомиться здесь.

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