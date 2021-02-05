Тренер «Барыса» Юрий Михайлис возглавил сборную Казахстана
На очередном заседании исполнительного комитета Казахстанской федерации хоккея были назначены главные тренеры сборных Казахстана на предстоящий турнир Qazaqstan Hockey Open, сообщает
На очередном заседании исполнительного комитета Казахстанской федерации хоккея были назначены главные тренеры сборных Казахстана на предстоящий турнир Qazaqstan Hockey Open, сообщает
Таким образом, главным тренером основной национальной команды назначен Юрий Михайлис, второй сборной — Александр Высоцкий. Генеральным менеджером сборных команд — Александр Корешков. Заседание исполкома состоялось в заочном порядке.
Международный турнир Qazaqstan Hockey Open-2021 пройдет с 10 по 13 февраля в
Турнир пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира в