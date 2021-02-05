Тренер «Барыса» Юрий Михайлис возглавил сборную Казахстана

Международный турнир Qazaqstan Hockey Open-2021 пройдет с 10 по 13 февраля в Нур-Султане. Казахстан выставит две команды, так как изначально планировалось участие четырех сборных, но одна не сможет прибыть в столицу из-за пандемии. Также участие подтвердили Россия и Беларусь.