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22:30 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Сочи» и обеспечил преимущество своей площадки в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил в гостях «Сочи» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в дворце спорта «Большой» в присутствии 2 019 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голами на 42-й минуте с разницей в 14 секунд отметились Максим Мамин и Джон Гилмор.

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Сочинцы ни разу не побеждали ЦСКА дома, это поражение стало для команды 16-м от армейцев на своем льду. В текущем сезоне ЦСКА победил «Сочи» во всех четырех матчах.

ЦСКА занимает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 81 очко в 53 матчах. Сочинцы идут 10-ми с 36 очками в 54 встречах. Благодаря победе ЦСКА обеспечил себе место в первой четверке таблицы Запада, что позволит команде начать плей-офф на своей площадке. В следующем матче московский клуб 7 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором», «Сочи» в тот же день примет минское «Динамо».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сибирь» — «Барыс» — 2:3;.
  • «Автомобилист» — «Нефтехимик» — 4:3;.
  • «Металлург» — «Ак Барс» — 3:0;.
  • «Трактор» — «Амур» — 3:2 (по буллитам);.
  • «Куньлунь» — «Йокерит» — 1:2;.
  • «Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 3:2 (по буллитам);.
  • «Витязь» — «Динамо» (Минск) — 3:1;.
  • «Северсталь» — «Спартак» — 5:2.
Сочи
0:2
0:0, 0:0, 0:2
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