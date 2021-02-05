ЦСКА обыграл «Сочи» и обеспечил преимущество своей площадки в плей-офф КХЛ

Сочинцы ни разу не побеждали ЦСКА дома, это поражение стало для команды 16-м от армейцев на своем льду. В текущем сезоне ЦСКА победил «Сочи» во всех четырех матчах.

ЦСКА занимает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 81 очко в 53 матчах. Сочинцы идут 10-ми с 36 очками в 54 встречах. Благодаря победе ЦСКА обеспечил себе место в первой четверке таблицы Запада, что позволит команде начать плей-офф на своей площадке. В следующем матче московский клуб 7 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором», «Сочи» в тот же день примет минское «Динамо».