Минское «Динамо» поделилось с Михаилом Захаровым списком потенциальных новичков из белорусской молодежи. Кто туда входит?
Наши варианты.
Наши варианты.
Впервые за год сборная Беларуси сыграет на международном турнире. Национальная команда отправится в Казахстан, где проведет встречи с хозяевами и Олимпийской сборной России. Также запланирована товарищеская игра с Казахстаном-2. Михаил Захаров на днях объявил состав, который отправится в поездку.
Вратари: Иван Кульбаков (Сочи, КХЛ), Дэнни Тэйлор (Динамо Мн, КХЛ);
Защитники: Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Дерябин (оба — Динамо Мн, КХЛ), Андрей Антонов, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев, Никита Парфенюк (все — Юность), Андрей Геращенко (Динамо-Мл), Никита Крыскин (Неман), Сергей Станкевич (Шахтер);
Нападающие: Артем Демков, Франсис Паре, Игорь Мартынов, Владимир Алистров, Александр Когалев (все — Динамо Мн, КХЛ), Артем Жук (СКА-Нева, ВХЛ), Иван Дроздов, Сергей Дрозд, Михаил Стефанович, Максим Парфеевец, Евгений Ковыршин, Александр Китаров (все — Юность), Александр Суворов (Динамо-Мл).
Список не окончательный. Как минимум, по сообщениям
В ростере сборной восемь минских динамовцев. Это немало с учетом того, что на февральский кэмп не принято вызывать хоккеистов, выступающих в КХЛ, если те усиленно готовятся к предстоящему
— Приглашение в национальную команду — это всегда почетно. Значит, хоккеисты востребованы, игры и тренировки в «Динамо» помогли им выйти на определенный уровень. Наш штаб еще обсудит с федерацией, кто сможет поехать. Все должны понимать, что у нас сейчас крайне плотный график игр, бывают травмы, микроповреждения. Возможно,
Нескольким нашим молодым игрокам, которые не получают много времени на площадке, выступление на таком турнире в составе сборной пойдет на пользу. Например, Алистрову, Дроздову, Мартынову.
Клуб и федерация предоставили тренерскому штабу национальной команды список молодых игроков, которые рассматриваются как потенциальные новобранцы «Динамо». Думается, их и было бы резонно просмотреть на турнире в Казахстане.
Pressball.by предположил, кого из молодых белорусов минское «Динамо» держит на карандаше.
Александр СУВОРОВ
«Динамо-Молодечно», 35 матчей, 24 (11+13) очка
18-летний хоккеист «Динамо-Молодечно» стал открытием сезона в чемпионате Беларуси. Форвард — третий бомбардир команды. Он ярко играет в атаке, быстрый, резкий, но главная проблема — небольшие габариты (174 см, 72 кг). Впрочем, есть много примеров, когда и с такими данными добивались успеха: звезда «Бостона» Брэд Маршанд (175 cм), легенда «Тампы-Бэй» Мартин
— Просьба была такая, чтобы он выступал в Молодечно, а потом пойдет играть в «Динамо-Минск». Только это сыграло ту роль, которая представилась ему, и он играл по той системе. Если бы нет, то можно было бы забрать. Но и палки в колеса вставлять тоже не нужно, хоть мы и не спрашивали его желания, хочет он или нет. По нему был поставлен вопрос, что он будет привлекаться в КХЛ, но никакого привлечения в «Динамо» я еще не видел. Желаю ему, чтобы в сборной все получилось. То, что он для своего возраста так играет, это хорошо. Он втыкается везде, хорошо держит шайбу, хорошо катается, — заявил Анатолий Степанищев.
Михаил Захаров взял Суворова в поездку. Выступление в джерси сборной подскажет «зубрам», заслужил ли молодой форвард шанс.
Александр СКОРЕНОВ
«Гомель», 39 матчей, 36 (18+18) очков
21-летний нападающий «Гомеля» давно стоит в первых рядах, кому должны дать шанс в «Динамо», но пока до дела не дошло. Скоренов в нынешнем сезоне вышел на новый уровень, набирает практически очко за игру, находится среди лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. Что еще нужно? Скоренова не вызвали в сборную, но он входит в список кандидатов в сборную и заслужил надеть джерси национальной команды.
Виталий ПИНЧУК
«Металлург», 34 матча, 24 (9+15) очка
Влияние 19-летнего форварда на пятую команду экстралиги «А» велико. Пинчук среди лучших бомбардиров клуба, его регулярно признают лучшим молодым игроков недели чемпионата. Успехи Виталия заметило «Динамо». Когда в стане «зубров» произошла вспышка коронавируса, Пинчук дебютировал в КХЛ. Да, за пять игр разжиться очками не получилось, но зато почувствовал уровень сильной европейской лиги. В сборную его также не вызвали, но, возможно, еще удастся поехать на турнир в Казахстан, поскольку игры у «сборников» продолжаются, а от травм никто не застрахован.
Дмитрий КУЗЬМИН
«Динамо-Молодечно», 41 матч, 9 (3+6) очков
Талантливому защитнику