Минское «Динамо» поделилось с Михаилом Захаровым списком потенциальных новичков из белорусской молодежи. Кто туда входит?

Список не окончательный. Как минимум, по сообщениям пресс-службы «Шахтера», защитник Сергей Боголейша вызван сборную, а значит об изменениях будет сообщено дополнительно. В ростере сборной восемь минских динамовцев. Это немало с учетом того, что на февральский кэмп не принято вызывать хоккеистов, выступающих в КХЛ, если те усиленно готовятся к предстоящему плей-офф. Поэтому вы не увидите на турнире в Казахстане Владислава Кодолу, Евгения Лисовца, Кристиана Хенкеля и многих других. Тем не менее динамовское представительство довольно высоко, и тренер «Динамо» Михаил Грабовский объяснил, почему так. — Приглашение в национальную команду — это всегда почетно. Значит, хоккеисты востребованы, игры и тренировки в «Динамо» помогли им выйти на определенный уровень. Наш штаб еще обсудит с федерацией, кто сможет поехать. Все должны понимать, что у нас сейчас крайне плотный график игр, бывают травмы, микроповреждения. Возможно, кому-то целесообразнее остаться в Минске, подлечиться и готовиться к завершающим матчам «регулярки», где будут распределяться места в плей-офф. Тем же Знахаренко, Демкову. Нескольким нашим молодым игрокам, которые не получают много времени на площадке, выступление на таком турнире в составе сборной пойдет на пользу. Например, Алистрову, Дроздову, Мартынову. Клуб и федерация предоставили тренерскому штабу национальной команды список молодых игроков, которые рассматриваются как потенциальные новобранцы «Динамо». Думается, их и было бы резонно просмотреть на турнире в Казахстане. Pressball.by предположил, кого из молодых белорусов минское «Динамо» держит на карандаше.





Александр СУВОРОВ

«Динамо-Молодечно», 35 матчей, 24 (11+13) очка



18-летний хоккеист «Динамо-Молодечно» стал открытием сезона в чемпионате Беларуси. Форвард — третий бомбардир команды. Он ярко играет в атаке, быстрый, резкий, но главная проблема — небольшие габариты (174 см, 72 кг). Впрочем, есть много примеров, когда и с такими данными добивались успеха: звезда «Бостона» Брэд Маршанд (175 cм), легенда «Тампы-Бэй» Мартин Сен-Луи (173 см)… Суворов точно входит в расширенный список молодых и перспективных игроков «Динамо», но рискнуть и поставить в основу под клубы КХЛ не решились. Возможно, зря. Суворов — воспитанник жлобинского хоккея, а на днях главный тренер «Металлурга» рассказал, почему клуб не удержал в команде молодую звезду.



— Просьба была такая, чтобы он выступал в Молодечно, а потом пойдет играть в «Динамо-Минск». Только это сыграло ту роль, которая представилась ему, и он играл по той системе. Если бы нет, то можно было бы забрать. Но и палки в колеса вставлять тоже не нужно, хоть мы и не спрашивали его желания, хочет он или нет. По нему был поставлен вопрос, что он будет привлекаться в КХЛ, но никакого привлечения в «Динамо» я еще не видел. Желаю ему, чтобы в сборной все получилось. То, что он для своего возраста так играет, это хорошо. Он втыкается везде, хорошо держит шайбу, хорошо катается, — заявил Анатолий Степанищев.



Михаил Захаров взял Суворова в поездку. Выступление в джерси сборной подскажет «зубрам», заслужил ли молодой форвард шанс.



Александр СКОРЕНОВ

«Гомель», 39 матчей, 36 (18+18) очков



21-летний нападающий «Гомеля» давно стоит в первых рядах, кому должны дать шанс в «Динамо», но пока до дела не дошло. Скоренов в нынешнем сезоне вышел на новый уровень, набирает практически очко за игру, находится среди лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. Что еще нужно? Скоренова не вызвали в сборную, но он входит в список кандидатов в сборную и заслужил надеть джерси национальной команды.



Виталий ПИНЧУК

«Металлург», 34 матча, 24 (9+15) очка



Влияние 19-летнего форварда на пятую команду экстралиги «А» велико. Пинчук среди лучших бомбардиров клуба, его регулярно признают лучшим молодым игроков недели чемпионата. Успехи Виталия заметило «Динамо». Когда в стане «зубров» произошла вспышка коронавируса, Пинчук дебютировал в КХЛ. Да, за пять игр разжиться очками не получилось, но зато почувствовал уровень сильной европейской лиги. В сборную его также не вызвали, но, возможно, еще удастся поехать на турнир в Казахстан, поскольку игры у «сборников» продолжаются, а от травм никто не застрахован.



Дмитрий КУЗЬМИН

«Динамо-Молодечно», 41 матч, 9 (3+6) очков



Талантливому защитнику фарм-клуба «зубров» всего 17 лет. Если бы не пандемия и поздний старт юниорских лиг, то Кузьмин уехал бы во «Флинт», где играли Оксентюк и Колячонок. «Масочник» младших динамовцев великолепно проводит сезон. Он отлично владеет шайбой, активно идет вперед и шикарно видит площадку. Ему доверяет главный тренер — это один из главных факторов прогресса в юном возрасте. Кузьмин не боится ошибиться и присесть надолго в запас. Судите сами, два из трех голов молодое дарование забросило в стиле Свечникова! Фантастика! Возможно, он еще не дорос до КХЛ, но пару матчей на высоком уровне помогли бы ускорить прогресс. Пока его нет в ростере сборной, но «зубры» пристально следят за развитием хоккеиста.