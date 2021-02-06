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21:38 (мск), источник: Sport24

Источник: Тамбиев — основной претендент на пост главного тренера «Адмирала»

Возглавляющий новокузнецкий «Металлург» Леонид Тамбиев является основным претендентом на пост главного тренера «Адмирала» в сезоне-2021/22, утверждает Metaratings.ru.

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Источник: Sport24

Тамбиев достиг договоренности о подписании контракта с «Адмиралом» весной 2020 года, однако 1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит сезон-2020/21 из-за сокращения бюджетного финансирования в связи с пандемией коронавируса.

С сезона-2021/22 клуб из Владивостока намерен вновь участовать в чемпионатах КХЛ.

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