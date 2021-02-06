Источник: Тамбиев — основной претендент на пост главного тренера «Адмирала»
Возглавляющий новокузнецкий «Металлург» Леонид Тамбиев является основным претендентом на пост главного тренера «Адмирала» в сезоне-2021/22, утверждает Metaratings.ru.
Возглавляющий новокузнецкий «Металлург» Леонид Тамбиев является основным претендентом на пост главного тренера «Адмирала» в сезоне-2021/22, утверждает Metaratings.ru.
Тамбиев достиг договоренности о подписании контракта с «Адмиралом» весной 2020 года, однако 1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит сезон-2020/21
С сезона-2021/22 клуб из Владивостока намерен вновь участовать в чемпионатах КХЛ.