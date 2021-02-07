Отец и сын впервые играют вместе в матче с «Барысом»
Отцу в марте будет 40 лет, а сыну в мае — 20.
Отцу в марте будет 40 лет, а сыну в мае — 20.
Сергей Мозякин и его сын Андрей играют за «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сергей Мозякин вошел в третью пятерку, а Андрей — в четвертую. Оба — нападающие. Таким образом, отец и сын впервые сыграют в матче КХЛ. Встреча «Металлург» — «Барыс» проходит в Магнитогорске и началась в 18:00 по времени
Андрею Мозякину в мае исполнится 20 лет, его отцу в марте будет 40 лет.