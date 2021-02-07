Отец и сын впервые играют вместе в матче с «Барысом»

Сергей Мозякин и его сын Андрей играют за «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сергей Мозякин вошел в третью пятерку, а Андрей — в четвертую. Оба — нападающие. Таким образом, отец и сын впервые сыграют в матче КХЛ. Встреча «Металлург» — «Барыс» проходит в Магнитогорске и началась в 18:00 по времени Нур-Султана.