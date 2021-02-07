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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Отец и сын впервые играют вместе в матче с «Барысом»

Отцу в марте будет 40 лет, а сыну в мае — 20.

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Сергей Мозякин и его сын Андрей играют за «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сергей Мозякин вошел в третью пятерку, а Андрей — в четвертую. Оба — нападающие. Таким образом, отец и сын впервые сыграют в матче КХЛ. Встреча «Металлург» — «Барыс» проходит в Магнитогорске и началась в 18:00 по времени Нур-Султана.

Андрею Мозякину в мае исполнится 20 лет, его отцу в марте будет 40 лет.

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