«Барыс» упустил победу и позволил «Магнитке» выиграть десятый подряд матч в КХЛ
Обе команды уже в
Обе команды уже в
«Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Магнитогорске завершилась — 3:2, причем «Барыс» вел со счетом 2:1. У победителей шайбы забросили Сергей Плотников (21, 47) и Николай Кулемин (50), а в составе «Барыса» дубль сделал Филип Вароне (23, 39).
Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин в этом матче впервые сыграл в КХЛ вместе с сыном Андреем. Это десятая подряд победа для «Магнитки» в КХЛ. «Металлург» набрал 75 очков, обошел «Авангард» (73), но продолжает занимать третье место в Восточной конференции и уступать омской команде
Следующий матч «Барыс» проведет 16 февраля в