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17:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил победу и позволил «Магнитке» выиграть десятый подряд матч в КХЛ

Обе команды уже в плей-офф Кубка Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 26, 16.02.2021, 16:30

Барыс-Авангард-

Встреча в Магнитогорске завершилась — 3:2, причем «Барыс» вел со счетом 2:1. У победителей шайбы забросили Сергей Плотников (21, 47) и Николай Кулемин (50), а в составе «Барыса» дубль сделал Филип Вароне (23, 39).

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин в этом матче впервые сыграл в КХЛ вместе с сыном Андреем. Это десятая подряд победа для «Магнитки» в КХЛ. «Металлург» набрал 75 очков, обошел «Авангард» (73), но продолжает занимать третье место в Восточной конференции и уступать омской команде из-за того, что занимает второе место в своем дивизионе. Первый в конференции и дивизионе «Ак Барс», который набрал уже 84 балла. «Барыс» с 62 очками идет восьмым на «Востоке». Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Следующий матч «Барыс» проведет 16 февраля в Нур-Султане против омского «Авангарда».

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Металлург Мг
3:2
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