«Барыс» упустил победу и позволил «Магнитке» выиграть десятый подряд матч в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин в этом матче впервые сыграл в КХЛ вместе с сыном Андреем. Это десятая подряд победа для «Магнитки» в КХЛ. «Металлург» набрал 75 очков, обошел «Авангард» (73), но продолжает занимать третье место в Восточной конференции и уступать омской команде из-за того, что занимает второе место в своем дивизионе. Первый в конференции и дивизионе «Ак Барс», который набрал уже 84 балла. «Барыс» с 62 очками идет восьмым на «Востоке». Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.