Историческое событие в КХЛ: отец и сын Мозякины сыграли в одном звене!
Правда, младший так и не коснулся шайбы.
Правда, младший так и не коснулся шайбы.
Сегодня в КХЛ состоялось редкое событие: отец сыграл с сыном в одном матче. Самый результативный хоккеист в истории лиги, нападающий магнитогорского «Металлурга», 39-летний Сергей Мозякин вышел на лед в одной тройке в матче регулярного чемпионата с «Барысом» (3:2) вместе с 19-летним сыном Андреем.
Мозякины появились на льду спустя 30 секунд после начала матча, но младший так ни разу и не коснулся шайбы: сначала пятерка «Магнитки» не давала сопернику начать атаку в чужой зоне мощным форчеком, а затем позиционно оборонялась.
Капитан уральцев признавался, что сыграть вместе с сыном — его мечта. Сегодня тренерский штаб «Металлурга» ее осуществил. Объективно Андрей Мозякин вряд ли готов прямо сейчас играть в КХЛ — даже в «Стальных лисах» он не среди лидеров. Да, его назначили капитаном, но игроки на
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В «Магнитке» один раз уже играли вместе отец и сын: в начале сезона-2018/19 со «Слованом» на лед вышли Денис и Юрий Платоновы. Отец по окончании того сезона завершил карьеру и сейчас тренирует «Стальных лис», а сын пока играет за «Зауралье»,
Мы же ждем еще одной подобной истории. О желании сыграть вместе с сыном заявлял капитан «Ак Барса» Данис Зарипов — его сын Артур в этом сезоне вернулся из США и играет за «Ирбис» (МХЛ). Его успехи пока, правда, даже скромнее, чем у Мозякина-младшего: ни одного очка в 11 матчах. Но разве это имеет значение, когда можно исполнить мечту легенды клуба?