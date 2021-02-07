Победа над «Барысом» позволила «Металлургу» войти в историю

В своем последнем матче «Магнитка» обыграла «Барыс» со счетом 3:2. Таким образом, «Металлург» одержал 10-ю победу подряд в основное время. Магнитогорцы обыграли минское «Динамо» (4:2), «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1), рижское «Динамо» (5:3), «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1), «Йокерит» (5:1), «Ак Барс» (3:0) и дважды «Барыс» (3:1 и 3:2). Это достижение впервые покорилось уральскому клубу.