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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Победа над «Барысом» позволила «Металлургу» войти в историю

Магнитогорский «Металлург» впервые в истории одержал десять чистых побед подряд в КХЛ, сообщает «Чемпионат».

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Источник: vk.com/hcmetallurg

В своем последнем матче «Магнитка» обыграла «Барыс» со счетом 3:2. Таким образом, «Металлург» одержал 10-ю победу подряд в основное время. Магнитогорцы обыграли минское «Динамо» (4:2), «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1), рижское «Динамо» (5:3), «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1), «Йокерит» (5:1), «Ак Барс» (3:0) и дважды «Барыс» (3:1 и 3:2). Это достижение впервые покорилось уральскому клубу.

Самая продолжительная победная серия магнитогорского «Металлурга» в истории КХЛ насчитывает 13 матчей. Это произошло в сезоне-2008/2009.

Металлург Мг
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Барыс
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