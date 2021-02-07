Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

С самого начала встречи минчане играли в активный хоккей с обилием силовой борьбы и по возможности ища счастья у ворот соперников. Сочинцы также не собирались сидеть в обороне, отвечая атакой на атаку. Хорошие моменты были у Степана Фальковского и Шейна Принса, однако их броски в цель не попали. А вот игрок «леопардов» Никита Точицкий своего шанса не упустил, попав в ближний угол ворот Доминика Фурха. После пропущенного гола минчане и сочинцы обменялись опасными моментами. Однако все они завершились безрезультатно.

Второй период стартовал с отличной атаки «зубров», которую завершил голом Роб Клинкхаммер, реализовавший большинство своей команды. После этого минчане раскрепостились и с еще большей охотой начали искать счастья на чужой части ледовой площадки. Бреннан Менелл попал в штангу ворот Максима Третьяка, а вот Алексей Протас несколько минут спустя был точен, выведя свою команду вперед. Увы, удержать преимущество минчане не смогли. Незадолго до второго перерыва Владислав Курбатов сравнял счет.