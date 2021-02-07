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20:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» нанес рижскому «Динамо» седьмое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 7 февраля. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился Джей-Си Липон (58).

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«Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский «Ак Барс» (5:4).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского «Витязя», который идет в зоне плей-офф. «Динамо» с 25 очками после 53 матчей идет на последнем, 11-м месте.

В следующем матче «Спартак» 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, «Динамо» 9 февраля на выезде встретится с омским «Авангардом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0;.
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2;.
  • «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ;.
  • «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2;.
  • «Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:5;.
  • «Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:4;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 2:5;.
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2.
Динамо Р
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