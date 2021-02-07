«Спартак» нанес рижскому «Динамо» седьмое поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 7 февраля. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 7 февраля. Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился
«Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский «Ак Барс» (5:4).
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского «Витязя», который идет в зоне
В следующем матче «Спартак» 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, «Динамо» 9 февраля на выезде встретится с омским «Авангардом».
Результаты других матчей игрового дня: