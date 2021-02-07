«Спартак» нанес рижскому «Динамо» седьмое поражение подряд в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился Джей-Си Липон (58).

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«Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский «Ак Барс» (5:4).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского «Витязя», который идет в зоне плей-офф. «Динамо» с 25 очками после 53 матчей идет на последнем, 11-м месте.

В следующем матче «Спартак» 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, «Динамо» 9 февраля на выезде встретится с омским «Авангардом».

Результаты других матчей игрового дня: