«Барыс» его хотел выгнать, а он выдал «горячий» месяц и затащил казахстанский клуб в Кубок Гагарина

Канадский форвард Мэтт Фрэттин в декабре прошлого года забил семь голов за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а столичный клуб набрал 18 очков из 22 возможных за месяц и практически обеспечил себе выход в Кубок Гагарина. Об эффективности легионера, которым в клубе были недовольны и которого хотели выгнать, — в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда Барыс

33-летний форвард в текущем сезоне КХЛ набрал 25 (11+14) очков, а четыре его шайбы стали победными. Три таких гола пришлись на декабрь. Также на последний месяц в 2020 году пришлись три из пяти шайб Фрэттина в большинстве и единственный гол канадца в овертайме. Почему же «Барыс» хотел отказаться от услуг легионера?

Фрэттин должен был стать лидером команды, но он не мог забить в «регулярке» почти два месяца. Лишь в конце октября канадец впервые в сезоне отличился, а в декабре был в самом настоящем огне. Помимо семи голов в активе нападающего пять результативных передач. Сказался прогресс игрока и на результатах команды.

Набранные очки по месяцам (после 54 игр):

сентябрь — семь очков (шесть игр);

октябрь — 11 очков (11 игр);

ноябрь — девять очков (десять игр);

декабрь — 18 очков (11 игр);

январь — 15 очков (12 игр);

февраль — два очка (четыре игры).

Почему мы выделяем Фрэттина? Так получилось, что из-за травмы игры пропускал Даррен Диц, а лучший бомбардир клуба Якоб Лилья остановился на восьми (5+3) очках. У Никиты Михайлиса в декабре гол и пять передач, а у Романа Старченко — 5+4.

Канадец не играет из-за травмы с 23 января, а «Барыс» за этот промежуток времени практически расстался с шансами подняться выше по таблице. Перестановки в составе не работают с той эффективностью, чтобы казахстанская команда всерьез боролась за пятое или шестое место на финише. Надеемся, что в плей-офф Фрэттин сыграет с «Ак Барсом», ведь с казанцами у канадца остались счеты.



Напомним, что клубы КХЛ ушли на последний перерыв перед стартом в Кубке Гагарина. 16 февраля «Барыс» сыграет на своем льду с омским «Авангардом» и сохраняет теоретические шансы подняться по таблице с восьмого места.