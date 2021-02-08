«Барыс» его хотел выгнать, а он выдал «горячий» месяц и затащил казахстанский клуб в Кубок Гагарина
Ударным для форварда выдался декабрь прошлого года.
Ударным для форварда выдался декабрь прошлого года.
Канадский форвард Мэтт Фрэттин в декабре прошлого года забил семь голов за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а столичный клуб набрал 18 очков из 22 возможных за месяц и практически обеспечил себе выход в Кубок Гагарина. Об эффективности легионера, которым в клубе были недовольны и которого хотели выгнать, — в материале корреспондента Vesti.kz.
33-летний форвард в текущем сезоне КХЛ набрал 25 (11+14) очков, а четыре его шайбы стали победными. Три таких гола пришлись на декабрь. Также на последний месяц в 2020 году пришлись три из пяти шайб Фрэттина в большинстве и единственный гол канадца в овертайме. Почему же «Барыс» хотел отказаться от услуг легионера?
Фрэттин должен был стать лидером команды, но он не мог забить в «регулярке» почти два месяца. Лишь в конце октября канадец впервые в сезоне отличился, а в декабре был в самом настоящем огне. Помимо семи голов в активе нападающего пять результативных передач. Сказался прогресс игрока и на результатах команды.
Набранные очки по месяцам (после 54 игр):
сентябрь — семь очков (шесть игр);
октябрь — 11 очков (11 игр);
ноябрь — девять очков (десять игр);
декабрь — 18 очков (11 игр);
январь — 15 очков (12 игр);
февраль — два очка (четыре игры).
Почему мы выделяем Фрэттина? Так получилось, что
Канадец не играет
Напомним, что клубы КХЛ ушли на последний перерыв перед стартом в Кубке Гагарина. 16 февраля «Барыс» сыграет на своем льду с омским «Авангардом» и сохраняет теоретические шансы подняться по таблице с восьмого места.
Перерыв в играх лиги связан с матчами национальных сборных стран — участниц турнира: казахстанцы сыграют товарищеский турнир в