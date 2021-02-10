Московское «Динамо» предложило хоккеисту Шипачеву новый контракт по схеме «2+1»

Шипачев выступает за «Динамо» с сезона-2018/19. Действующий контракт 33-летнего хоккеиста со столичным клубом истекает 30 апреля.

«Вчера Вадим был в клубе. Мы встречались с ним и предложили ему новый контракт по схеме “2+1” (на два года с возможностью продления еще на один — прим. ТАСС), — сказал Кровопусков. — Мы сказали, что заинтересованы в нем, сейчас менеджеры и агент “вычищают” контракт».

Генеральный директор «Динамо» сообщил, что нынешний состав команды сохранится на следующий сезон на 80%. Кроповусков заявил, что лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрий Яшкин в следующем сезоне продолжит играть за бело-голубых. Столичный клуб летом 2020 года подписал контракт с форвардом на два сезона, при этом отмечалось, что «Динамо» не будет препятствовать игроку в случае получения предложения от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шипачев является лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 52 матчах 62 очка (20 голов + 42 передачи). В КХЛ он также выступал за «Северсталь» и СКА, в составе петербургского клуба став двукратным победителем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе НХЛ «Вегас», после чего до конца сезона играл за СКА.