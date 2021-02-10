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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Бывшую арену «Барыса» могут снести в Нур-Султане

Спорткомплекс «Казахстан» в Нур-Султане находится в плохом состоянии. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов не исключил, что здание могут снести, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: astana.gov.kz

«Он пришел в негодность, в аварийном состоянии здание находится сейчас. Особенно вопросы по кровле и по другим несущим конструкциям. Поэтому мы разработали проектно-сметную документацию, в этом году начнем капитальный ремонт, модернизацию, возможно, даже придется полностью снести это здание», — рассказал Кульгинов на отчетной встрече с населением.

«В первую очередь специалисты нам подскажут, где и какую часть будем сносить. И в целом по проекту будем работать. Работа начнется в этом году. Планируем завершить в 2022 году, поскольку жильцы много вопросов задают и просят быстрее это сделать. В этом районе СК “Казахстан” обеспечивал возможность для жителей, особенно для молодежи, заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Мы отремонтируем, приведем в соответствие и вновь откроем этот комплекс», — пообещал градоначальник.

Бассейн в СК «Казахстан» закрыли на ремонт еще в августе 2018 года, а полностью спорткомплекс перестал работать в апреле 2019 года. Результаты технического обследования несущих конструкций, узлов здания и оборудования показали аварийное состояние конструкции бассейна, непригодность стен и крыши спорткомплекса.

Отметим, ранее спорткомплекс «Казахстан» был домашней ареной для хоккейного клуба «Барыс».
Здание открыли в марте 2001 года. В 2007 году комплекс реконструировали для того, чтобы «Барыс» смог участвовать в КХЛ.

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