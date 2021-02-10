Бывшую арену «Барыса» могут снести в Нур-Султане

«Он пришел в негодность, в аварийном состоянии здание находится сейчас. Особенно вопросы по кровле и по другим несущим конструкциям. Поэтому мы разработали проектно-сметную документацию, в этом году начнем капитальный ремонт, модернизацию, возможно, даже придется полностью снести это здание», — рассказал Кульгинов на отчетной встрече с населением.

«В первую очередь специалисты нам подскажут, где и какую часть будем сносить. И в целом по проекту будем работать. Работа начнется в этом году. Планируем завершить в 2022 году, поскольку жильцы много вопросов задают и просят быстрее это сделать. В этом районе СК “Казахстан” обеспечивал возможность для жителей, особенно для молодежи, заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Мы отремонтируем, приведем в соответствие и вновь откроем этот комплекс», — пообещал градоначальник.

Бассейн в СК «Казахстан» закрыли на ремонт еще в августе 2018 года, а полностью спорткомплекс перестал работать в апреле 2019 года. Результаты технического обследования несущих конструкций, узлов здания и оборудования показали аварийное состояние конструкции бассейна, непригодность стен и крыши спорткомплекса.