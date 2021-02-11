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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в гостях «Йокерит»

ТАСС, 11 февраля. Пекинский «Куньлунь» победил в овертайме со счетом 5:4 хельсинский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у хозяев отметились Маркус Хянникайнен (29-я минута), Никлас Енсен (33), Джон Норман (35) и Брайан О'Нилл (48). В составе китайского клуба шайбы на счету Хантера Шинкарука (9), Райана Спроула (38), Лукаса Локхарта (40), Тайлера Вона (42) и Ивана Николишина (63).

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Енсен и форвард «Йокерита» Марко Анттила провели свои 200-й и 300-й матчи в КХЛ соответственно. Для нападающего гостей Спенсера Фу эта встреча стала 100-й в лиге.

«Куньлунь» не мог победить в КХЛ на протяжении девяти матчей кряду. Также эта победа стала первой для пекинского клуба в Хельсинки.

В таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает последнее, 12-е место, набрав в 54 играх 32 очка. «Йокерит» на Западе идет пятым с 63 очками в 54 встречах.

В следующем матче «Куньлунь» 16 февраля сыграет дома с «Сочи», «Йокерит» 14 февраля встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

Йокерит
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Куньлунь
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