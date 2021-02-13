«Барыс» определил лучшего хоккеиста месяца
В тот период столичный клуб победил в семи матчах.
В тот период столичный клуб победил в семи матчах.
Хоккейный клуб «Барыс» подвел итоги голосования болельщиков за звание лучшего хоккеиста в январе.
Победителем стал нападающий Кирилл Панюков, который набрал 38 процентов голосов.
Второе место занял Хенрик Карлссон (19 процентов), третье — Никита Михайлис (16 процентов).
Отмечается, что Кирилл ударно ворвался в 2021 год, показав серьезный прогресс по сравнению с предыдущими месяцами. В январе нападающий набрал семь очков (5+2) из 13 за весь сезон. В том месяце «Барыс» победил в семи матчах, в трех из которых хоккеист отметился результативными действиями.
Напомним, что «Барыс» ближайший матч в КХЛ проведет на своем льду с «Авангардом» 16 февраля. Перед этой игрой омичи с 77 очками идут вторыми в Восточной конференции, в которой астанчане с 62 баллами располагаются на восьмой позиции.