«Барыс» определил лучшего хоккеиста месяца

Хоккейный клуб «Барыс» подвел итоги голосования болельщиков за звание лучшего хоккеиста в январе.

Команда Барыс

Победителем стал нападающий Кирилл Панюков, который набрал 38 процентов голосов.

Второе место занял Хенрик Карлссон (19 процентов), третье — Никита Михайлис (16 процентов).

Отмечается, что Кирилл ударно ворвался в 2021 год, показав серьезный прогресс по сравнению с предыдущими месяцами. В январе нападающий набрал семь очков (5+2) из 13 за весь сезон. В том месяце «Барыс» победил в семи матчах, в трех из которых хоккеист отметился результативными действиями.