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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» определил лучшего хоккеиста месяца

В тот период столичный клуб победил в семи матчах.

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Хоккейный клуб «Барыс» подвел итоги голосования болельщиков за звание лучшего хоккеиста в январе.

Команда
Барыс

Победителем стал нападающий Кирилл Панюков, который набрал 38 процентов голосов.
Второе место занял Хенрик Карлссон (19 процентов), третье — Никита Михайлис (16 процентов).

Отмечается, что Кирилл ударно ворвался в 2021 год, показав серьезный прогресс по сравнению с предыдущими месяцами. В январе нападающий набрал семь очков (5+2) из 13 за весь сезон. В том месяце «Барыс» победил в семи матчах, в трех из которых хоккеист отметился результативными действиями.

Напомним, что «Барыс» ближайший матч в КХЛ проведет на своем льду с «Авангардом» 16 февраля. Перед этой игрой омичи с 77 очками идут вторыми в Восточной конференции, в которой астанчане с 62 баллами располагаются на восьмой позиции.

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