«Йокерит» прервал десятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У проигравших отличился Деннис Расмуссен (48, 50). Для финской команды эта игра стала последней гостевой в регулярном чемпионате.

«Йокерит» прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» не смог одержать победу впервые за 11 матчей, в предыдущий раз клуб проиграл 9 января — на выезде омскому «Авангарду» (2:4). «Металлург» ранее обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте на Востоке, в ее активе 75 очков в 55 встречах.