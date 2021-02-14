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17:44 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» прервал десятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

ТАСС, 14 февраля. Хельсинкский «Йокерит» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У проигравших отличился Деннис Расмуссен (48, 50). Для финской команды эта игра стала последней гостевой в регулярном чемпионате.

Команда
Металлург Мг
«Металлург» 30 января обыграл «Йокерит» со счетом 5:1.

«Йокерит» прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. «Металлург» не смог одержать победу впервые за 11 матчей, в предыдущий раз клуб проиграл 9 января — на выезде омскому «Авангарду» (2:4). «Металлург» ранее обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте на Востоке, в ее активе 75 очков в 55 встречах.

В следующем матче «Йокерит» 18 февраля примет минское «Динамо», магнитогорский клуб 16 февраля на выезде встретится с челябинским «Трактором».

Металлург Мг
2:5
0:1, 0:2, 2:2
Йокерит
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