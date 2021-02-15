«Был восьмым с кучей “запасных” матчей». «Барысу» предрекли неутешительный исход в матче КХЛ с одним из лидеров «Востока»

«Пути господни неисповедимы. Эта констатация лучше всего подходит к текущему положению “Барыса”, который был восьмым с кучей “запасных” матчей. Теперь “у пана атамана нема золотого запасу”, был, да весь вышел, а место так и осталось восьмым. Там, в принципе, недалеко и до пятого, но если ты выигрываешь лишь один матч из последних пяти, то рассчитывать на что-то иное, кроме “Ак Барса” в четвертьфинале, невозможно. Но если “Автомобилист” подсобит, а сами казахстанцы чуть-чуть добавят, то вполне могут выйти в плей-офф и на “Авангард”, причем все в том же четвертьфинале. И поэтому нужный нам матч вполне можно расценивать в качестве генеральной репетиции. А заодно сравнить силы верхней и нижней частей восточной сетки плей-офф. Настолько ли все однозначно, как нам иногда кажется. Правда, совсем уж четкую картину мы точно не получим, поскольку обе команды застоялись, как, впрочем, и все остальные представители КХЛ, кроме, разве что “Йокерита”, который в евротуровую паузу пашет, как дизель в Заполярье. То есть, по-любому, какое-то время уйдет на вхождение в тонус, и у кого это получится быстрей, мы сейчас сказать не можем. Но что мы точно знаем, что эта серия давно уже считается гостевой. И в ней на одну хозяйскую победу приходится более трех гостевых, вне зависимости от места проведения очередного “междусобойчика”. Такая статистика практически обнуляет хозяйские шансы и позволяет нам с чистой совестью поставить на “ястребов”. Итак, гостевая победа “Авангарда”, в основное время и с преимуществом в две-три шайбы», — говорится в тексте.