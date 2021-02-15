Хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана женился
В текущем сезоне он набрал 13 очков по системе «гол+пас».
В текущем сезоне он набрал 13 очков по системе «гол+пас».
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков женился. Об этом сообщает
«На одну семью больше. Поздравляем Кирилла Панюкова и его супругу Марину с бракосочетанием. Желаем молодоженам большой любви, счастья и семейного благополучия!» — говорится в сообщении команды.
23-летний Панюков провел 27 матчей за «Барыс» в текущем сезоне КХЛ, забросив семь шайб и отдав шесть результативных передач. Также привлекался к играм за сборную Казахстана.
В январе был признан болельщиками лучшим хоккеистом клуба.