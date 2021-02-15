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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана женился

В текущем сезоне он набрал 13 очков по системе «гол+пас».

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Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков женился. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«На одну семью больше. Поздравляем Кирилла Панюкова и его супругу Марину с бракосочетанием. Желаем молодоженам большой любви, счастья и семейного благополучия!» — говорится в сообщении команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Панюков провел 27 матчей за «Барыс» в текущем сезоне КХЛ, забросив семь шайб и отдав шесть результативных передач. Также привлекался к играм за сборную Казахстана.

В январе был признан болельщиками лучшим хоккеистом клуба.

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