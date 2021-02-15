Брагин опроверг слухи о своем уходе из СКА и сборной России по хоккею

«Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России», — сказал Брагин журналистам после открытой тренировки петербургского клуба.

Ранее портал Metaratings сообщил, что Брагин не будет тренировать сборную России и СКА после завершения чемпионата мира 2021 года. Контракт Брагина с Федерацией хоккея России (ФХР) действует до Олимпиады 2022 года.

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