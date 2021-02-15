«Ак Барс» стал победителем дивизиона Харламова

Голами у победителей отметились Стефан Да Коста (7-я и 20-я минуты), Виктор Тихонов (33) и Михаил Глухов (52). В составе проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (2), Николай Елисеев (15) и Робертс Букартс (50).

Команда Ак Барс

В первом очном матче в текущем сезоне «Динамо» одержало гостевую победу в овертайме со счетом 5:4.

«Ак Барс» набрал 86 очков в 55 матчах и обеспечил себе победу в дивизионе Харламова, клуб лидирует в Восточной конференции. Также команда является лидером в борьбе за Кубок континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата), опережая ЦСКА на три очка. «Динамо» потерпело девятое поражение подряд и с 25 очками в 55 встречах занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, рижское «Динамо» потеряло шансы на выход.