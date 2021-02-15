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15 февраля, источник: ТАСС

«Ак Барс» стал победителем дивизиона Харламова

ТАСС, 15 февраля. Казанский «Ак Барс» победил рижское «Динамо» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Рига», которая примет матчи чемпионата мира — 2021.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у победителей отметились Стефан Да Коста (7-я и 20-я минуты), Виктор Тихонов (33) и Михаил Глухов (52). В составе проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (2), Николай Елисеев (15) и Робертс Букартс (50).

Команда
Ак Барс

В первом очном матче в текущем сезоне «Динамо» одержало гостевую победу в овертайме со счетом 5:4.

«Ак Барс» набрал 86 очков в 55 матчах и обеспечил себе победу в дивизионе Харламова, клуб лидирует в Восточной конференции. Также команда является лидером в борьбе за Кубок континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата), опережая ЦСКА на три очка. «Динамо» потерпело девятое поражение подряд и с 25 очками в 55 встречах занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, рижское «Динамо» потеряло шансы на выход.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет 18 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым». «Динамо» в тот же день встретится в гостях с ярославским «Локомотивом».

Динамо Р
3:4
2:2, 0:1, 1:1
Ак Барс
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