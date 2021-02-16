Шайба Йордана в овертайме принесла «Амуру» победу над «Автомобилистом»
В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1.
В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1.
В составе хабаровского клуба шайбу забросили Кирилл Рассказов (42-я минута) и Михал Йордан (64). За гостей единственный гол забил Георгий Белоусов (28).
«Амур» набрал в 55 матчах 47 очков и с этим показателем занимает 10-е место в Восточной конференции. «Автомобилист», в активе которого 64 очка после 55 матчей, находится на 7-й позиции в Восточной конференции.