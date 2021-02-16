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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» стартовал с победы над «Авангардом» в последней домашней серии «регулярки» КХЛ

Близится розыгрыш Кубка Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 16 февраля, казахстанская команда в Нур-Султане принимала лидера Восточной конференции омский «Авангард» и была сильнее в овертайме со счетом 3:2.

На седьмой минуте встречи Алихан Асетов вывел «Барыс» вперед, реализовав большинство с передачи Кирилла Панюкова и Фила Варона.

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Через три минуты гости восстановили паритет. Отличился Рид Буше, которому ассистировал бывший игрок казахстанского клуба Корбэн Найт.

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В середине второго периода «Барыс» вновь вышел вперед благодаря голу Никиты Михайлиса, голевая передача на счету Кертиса Волка.

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Счет 2:1 продержался до последних минут матча, но затем удаление заработал Варон, который был наказан за задержку игры, а также получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.

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«Авангард», оставшийся в большинстве, плотно насел на ворота Хенрика Карлссона, и Найт перевел игру в овертайм за шесть секунд до окончания основного времени, сделав 2:2.

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Автором же победной шайбы в овертайме стал Михайлис, оформивший дубль. Ассистировали ему Роман Старченко и Даррен Диц.

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Отметим, что омский клуб перед выездом в Казахстан лишился нескольких лидеров, в числе которых Илья Ковальчук.

Обе команды уже вышли в плей-офф и своих позиций после этого матча не изменили. «Авангард» идет вторым на «Востоке», набрав 77 очков в 56-ти встречах. «Барыс» же на восьмой строчке — 64 балла и на игру меньше.

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Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 18 февраля на своей арене против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. 21-го числа команда примет «Сибирь» и завершит последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата. Затем до старта в плей-офф останется провести еще три гостевых игры.

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