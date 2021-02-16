«Барыс» стартовал с победы над «Авангардом» в последней домашней серии «регулярки» КХЛ
Близится розыгрыш Кубка Гагарина.
Близится розыгрыш Кубка Гагарина.
ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 16 февраля, казахстанская команда в
На седьмой минуте встречи Алихан Асетов вывел «Барыс» вперед, реализовав большинство с передачи Кирилла Панюкова и Фила Варона.
Через три минуты гости восстановили паритет. Отличился Рид Буше, которому ассистировал бывший игрок казахстанского клуба Корбэн Найт.
В середине второго периода «Барыс» вновь вышел вперед благодаря голу Никиты Михайлиса, голевая передача на счету Кертиса Волка.
Счет 2:1 продержался до последних минут матча, но затем удаление заработал Варон, который был наказан за задержку игры, а также получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.
«Авангард», оставшийся в большинстве, плотно насел на ворота Хенрика Карлссона, и Найт перевел игру в овертайм за шесть секунд до окончания основного времени, сделав 2:2.
Автором же победной шайбы в овертайме стал Михайлис, оформивший дубль. Ассистировали ему Роман Старченко и Даррен Диц.
Отметим, что омский клуб перед выездом в Казахстан лишился нескольких лидеров, в числе которых Илья Ковальчук.
Обе команды уже вышли в
Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 18 февраля на своей арене против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. 21-го числа команда примет «Сибирь» и завершит последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата. Затем до старта в