«У нас были убойные моменты, но…». Тренер «Авангарда» — о поражении «Барысу» в КХЛ и звезде матча

«Я очень горжусь работой нашей команды. Игра становилась все сильнее и сильнее. Улучшалась от периода к периоду. Не задалось начало — мы пропустили гол. Но мы сравняли счет и продолжали бороться. Хорошо провели второй период и даже лучше действовали в третьем. К сожалению, пропустили гол в третьем, но если в целом оценивать, то мы провели одну из лучших игр за последнее время. Их вратарь был сегодня лучшим в составе обеих команд. Просто невероятные сэйвы совершал. У нас были убойные моменты, но он их отражал. Встретиться с сильным вратарем — это нормально. Но я считаю игру одной из лучших», — поделился Хартли.