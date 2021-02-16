«У нас были убойные моменты, но…». Тренер «Авангарда» — о поражении «Барысу» в КХЛ и звезде матча
Эту встречу он назвал лучшей на турнире.
Эту встречу он назвал лучшей на турнире.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал матч с «Барысом» одним из лучших в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и выделил звезду встречи, передает корреспондент Vesti.kz.
Победу казахстанской команде принес дубль Никиты Михайлиса: решающий гол казахстанец забил в овертайме (3:2 ОТ).
«Я очень горжусь работой нашей команды. Игра становилась все сильнее и сильнее. Улучшалась от периода к периоду. Не задалось начало — мы пропустили гол. Но мы сравняли счет и продолжали бороться. Хорошо провели второй период и даже лучше действовали в третьем. К сожалению, пропустили гол в третьем, но если в целом оценивать, то мы провели одну из лучших игр за последнее время. Их вратарь был сегодня лучшим в составе обеих команд. Просто невероятные сэйвы совершал. У нас были убойные моменты, но он их отражал. Встретиться с сильным вратарем — это нормально. Но я считаю игру одной из лучших», — поделился Хартли.
Добавим, что 18 февраля «Барыс» продолжит домашнюю серию и примет «Автомобилист». В параллельном матче «Торпедо» сыграет дома со «Спартаком», а «Трактор» отправится в Москву к ЦСКА.