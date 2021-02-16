«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Денис Бодров (10-я минута), Лукаш Седлак (39), Даниил Ильин (57) и Ник Бэйлен (62). У гостей отличились Андрей Нестрашил (18), Тэйлор Бек (45) и Сергей Плотников (60).