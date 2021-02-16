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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» в овертайме одолел магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Денис Бодров (10-я минута), Лукаш Седлак (39), Даниил Ильин (57) и Ник Бэйлен (62). У гостей отличились Андрей Нестрашил (18), Тэйлор Бек (45) и Сергей Плотников (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» с 67 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Металлург» (76) идет на третьей строчке на Востоке.

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